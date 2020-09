“Les généralistes sont débordés ! Gérer les demandes de tests, le suivi en cas de résultat positif et le second test à effectuer cinq jours plus tard est devenu extrêmement compliqué et prend un temps considérable. Sans parler des demandes de certificats médicaux pour les enfants dont la classe a dû fermer suite à l’annonce de cas positifs. (NDLR les règles en vigueur prévoient qu’en cas de fermeture d’une classe pour cause de covid, les enfants doivent obtenir un certificat médical de leur médecin traitant). On ne s’en sort plus. On doit aussi faire face à de nombreuses consultations pour de simples rhumes. Maintenant, dès qu’un enfant est un peu enrhumé, l’école exige qu’il soit vu par un médecin. On constate déjà de nombreux cas de pharyngites et ce n’est que le début. Qu’est-ce que ce sera quand on sera en plein hiver ?”, s’interroge le docteur Philippe Devos, président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym).

(...)