Le dossier "Les communes les plus vertes", publié le 12 septembre, proposait les projets et initiatives "éco-friendly" de 14 communes. Retrouvez-les sur cette page . En cliquant sur chaque article, vous y découvrirez la candidature de la commune et vous pouvez voter grâce au bouton au bas de l'article.

C'est le 26 septembre qu'est paru notre dossier "Les communes les plus sportives", publié le 12 septembre, proposait les projets et initiatives "éco-friendly" de 12 communes. Retrouvez-les sur. En cliquant sur chaque article, vous y découvrirez la candidature de la commune et vous pouvez voter grâce au bouton au bas de l'article.

Deux semaines plus tard, c'était au tour des 12 candidatures au titre de commune la plus festive d'être présentées dans notre troisième dossier. Vous pouvez (re)découvrir ces projets et initiatives sur cette page . Et voter, si vous êtes convaincu(e), pour un ou plusieurs projets via le bouton au bas de l'article.

Quatrième thématique, développée dans notre dossier publié le 24 octobre: le soutien à l'entrepreneuriat dans les communes. Les 12 actions (passées, présentes ou à venir) sont détaillées sur cette page . Laquelle récoltera vos suffrages?

Dix communes ont été sélectionnées dans le cadre du dernier dossier, dédié aux communes les plus "connectées" avec leurs citoyens, via les plateformes numériques actuelles. Voyez sur cette page comment elles digitalisent leurs services. Et... "e-votez" pour celle de votre choix.

Avec le soutien d'AXA