Les présidents du PS et du s.pa ont remis ce lundi 15 juin leur rapport, fruit des consultations entamées de leur propre chef en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, à Sophie Wilmès (MR). Paul Magnette et Conner Rousseau ont également fait savoir qu'ils souhaitaient voir la Première ministre prendre la relève. Le duo socialiste a ainsi estimé qu'elle était la mieux placée pour passer à l'étape suivante dans les négociations fédérales. "Ce que je constate, c'est qu'ils sont au bout de la mission qu'ils avaient décidé d'entamer et qu'ils n'ont pas rendu public leur rapport, j'en déduis que leur mission est un échec", a regretté Georges Gilkinet (Ecolo) sur les ondes de La Première.

Faisant écho aux propos des libéraux, le chef de groupe Ecolo à la Chambre a pointé du doigt le fait que les socialistes aient voulu donner le relais à Mme Wilmès. "Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas su s'accorder et maintenant ils essaient de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre", a ajouté l'écologiste sur La Première.

Pour M. Gilkinet, ce qui est prévu pour le moment n'est pas à la hauteur des enjeux. "On distribue les postes et puis on réfléchit à ce qu'on va faire et avec qui on va le faire", a-t-il fustigé.

Enfin, l'écologiste a lancé un nouvel ultimatum au PS. "Je demande aujourd'hui aux socialistes de faire un choix: un gouvernement avec la N-VA mais sans les Verts ou un gouvernement avec les Verts sans la N-VA", a-t-il conclu, rappelant que les nationalistes flamands n'étaient pas, selon lui, un "partenaire fiable pour construire demain".