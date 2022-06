Pour la DH, ils témoignent concernant la hausse des prix du carburant.

"J'envisage de vendre ma voiture"

Employé avec son épouse dans une entreprise du zoning Nord de Wavre, Fabian n’a pas la possibilité de faire du télétravail. "Mon épouse et moi avons des horaires qui ne coïncident pas parfaitement, confie-t-il. Auparavant, nous nous rendions systématiquement à deux véhicules au travail. Avec la hausse des prix des carburants, nous avons dû adapter notre façon de faire. Ça devenait trop cher."

Désormais, son épouse fait du télétravail deux fois par semaine. "Et, pour les trois autres jours, nous ne prenons plus que notre hybride rechargeable pour nous y rendre. On y va en électrique et on revient en essence car on ne peut recharger sur le site. Avant, on faisait deux pleins par semaine. Désormais ce n’est plus qu’un tous les 10-12 jours."