En cavale depuis le 17 mai, le corps de Jürgen Conings a finalement été retrouvé ce dimanche dans le Dilserbos . L'information, relayée par plusieurs médias, a été confirmée par le parquet en début d'après-midi. " Sur la base des premières constatations, il s'agirait du corps de Jürgen Conings ", a déclaré le procureur général. " La cause de la mort est probablement, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie avec certitude lors d'une expertise médico-légale à venir ", précise le parquet fédéral.

Avant sa disparition, le militaire, qui figurait sur la liste de l'OCAM des extrémistes potentiellement dangereux, avait proféré des menaces envers le virologue Marc Van Ranst ainsi que sa famille. Placé en lieux sûrs, celui-ci a réagi avec soulagement à l'annonce de la découverte du corps de Jürgen Conings.

" Je suppose que ma période ici dans la planque sera terminée ", déclare-t-il à nos confrères de Het Belang Van Limburg, avant d'assurer que même s'il a " peu de sympathie pour cet homme", ses pensées vont vers sa famille et ses proches. Marc Van Ranst a également publié un message sur Twitter dans lequel il présente ses condoléances. " Pour eux, c'est une très triste nouvelle, car ils perdent un père, un parent ou un ami ".

Concernant Marc Van Ranst, le centre de crise va désormais s'occuper de l'affaire et évaluer s'il peut être autorisé à sortir de sa planque. " Comment je m'en sors dans la planque ? Je suis ici depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui, un anniversaire seul ", a déploré le virologue, qui fête aujourd'hui ses 56 ans. " Quoi qu'il en soit, j'espère retrouver une vie normale bientôt ", conclut-il.