Un nouveau jeu de grattage, un jeu en ligne et deux jackpots à gagner en septembre.

En pleine crise économique, quoi de mieux que de voir de l’argent tomber du ciel, ou plus, d’un ticket ? Cette rentrée, c’est aussi celle de la Loterie nationale qui profite du mois de septembre pour lancer deux nouveaux jeux.

Le premier est un jeu à gratter et se nomme X Money. Il sortira le 7 septembre prochain et se déclinera à la fois en produit papier vendu dans les points de vente et en version électronique sur la plateforme e-Lotto. Trois versions seront disponibles à la vente : X20, X50, X100 (il faut donc lire fois 20, fois 50, fois 100, NdlR). " Pour des mises respectives de 2, 5 ou 10 euros, ces billets permettent de remporter au maximum 50 000, 200 000 ou 500 000 euros, explique Jeremie Demeyer, porte-parole de la Loterie nationale.