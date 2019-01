Maxime Prévot va remplacer Benoît Lutgen à la tête du CDH. Il n’exclut pas de gouverner avec la N-VA.

"La N-VA, pour les francophones et les Wallons singulièrement, c’est catastrophique. Le confédéralisme, c’est ni plus ni moins que le séparatisme. Cela signifie une Flandre et une Wallonie quasi indépendantes. Et Bart De Wever ne dit pas ce qu’on fait de Bruxelles…"

Dans votre parti, il semble que certains soient plus ouverts que vous sur le sujet.

"Qu’on ait envie de mener une politique pour une prospérité plus intense de la Wallonie, je le comprends. Mais je n’ai entendu personne au parti, parler du confédéralisme ou d’une Wallonie indépendante. Et je les vois tous les lundis !"

Voici quelques semaines, sur l’émission Terzake, vous n’aviez pas exclu de gouverner avec la N-VA.

"Moi, je n’ai jamais dit jamais. C’est un mot que je n’utilise pas en politique. Mais nous ferons tout pour ne pas gouverner avec eux."

Ce message a déplu à certains aux partis. Car vous n’avez pas été catégorique, contrairement à Paul Magnette.

"Mais je ne le serai jamais ! Que cela plaise ou non. Je conduis le Parti socialiste avec un certain succès. On ne va pas me demander du jour au lendemain de devenir catégorique. Je dis simplement qu’il faut tout faire pour l’éviter. Et puis, cela ne dépend pas de moi ! La question posée est provocatrice et sans pertinence. Ce ne sont pas les francophones, mais le CD&V, l’Open-Vld, Groen, le SP.A qui décideront s’il y a un gouvernement avec la N-VA. C’est à eux qu’il faut poser cette question."

Pour certains, l’idéal serait des coalitions regroupant PS et MR.

"Je suis pour une coalition regroupant les partis les plus progressistes, avec des mesures qui améliorent réellement la vie des gens. Ce serait difficile avec un MR qui conduirait une politique comme celle voulue par la N-VA ou qui, au niveau wallon, supprime les APE. J’attends de voir leur programme pour analyser les points de convergence."

Comment avez-vous vécu ces dernières années à la tête du PS, avec les affaires ?

"Cela a été très compliqué… Nous avons heureusement franchi ce cap et retrouvé notre énergie en interne."

Où vous voyez-vous à moyen terme ? Quand vous ne serez plus à la tête du PS.

"Une fois que les négociations pour le nouveau gouvernement seront faites, nous verrons. À supposer que j’ai une ambition personnelle, je ne la dirai pas. Ma carrière est faite. Mais je suis un facteur d’équilibre au PS. Il faut de la diversité dans un parti, comme dans la société. Michel Drucker aussi est toujours là !"