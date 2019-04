"De Wever a une fois dit que lorsqu’on entre au 16 rue de la Loi, on en ressortait avec un résultat électoral de 16%”, a plaisanté Jan Jambon lors d’un entretien exclusif à La DH

Comme Premier ministre, pratiquement, il y a des choses que vous changeriez ?

"Ma protection personnelle serait moins importante que celle de mon ami Charles, ça, c’est très clair : je changerais le dispositif ! Je n’ai jamais aimé cela. Une fois, pendant un ramadan où la menace était sérieuse contre Charles Michel, Didier Reynders et moi-même, j’ai été mis sous protection parce que c’était justifié par l’Ocam. Ensuite, je changerais d’adresse : De Wever a dit que lorsqu’on entre au 16 rue de la Loi, on en ressortait avec un résultat électoral de 16 %. Raison pour laquelle je déménagerais vers le 35. C’est une blague (rires)."

Certains vous accusent de vouloir devenir Premier ministre pour miner l’État belge de l’intérieur…

"Nos projets sur les institutions belges sont connus mais nous voulons les mener par la voie légale et des négociations. Je n’ai pas joué à ce jeu comme ministre de l’Intérieur et je ne le ferai pas comme Premier ministre. On doit rester crédible pour les partenaires."