La scène se déroule ce vendredi en Comité de concertation. Un accord est trouvé pour l’organisation d’événements en mai et juin. Pour juillet et août, Alexander De Croo propose 2 500 personnes en extérieur. Jan Jambon, ministre-Président flamand, s’y oppose. Confiant dans la campagne de vaccination, il veut donner des perspectives plus larges le 11 mai, avec plus de monde.

Elio Di Rupo prend son parti. Georges Gilkinet (Ecolo) s’oppose, sans succès, à ce report de la jauge. La veille, le Vice-Premier Ecolo avait plaidé pour la prise en considération du protocole de réouverture réalisé par le secteur culturel. Un projet bien plus permissif que celui des experts du Gems et autorisant 5 000 personnes en extérieur dès juillet...