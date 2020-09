Jan Jambon (N-VA) sort indemne, ou presque, de l’affaire Chovanec. Le ministre-président flamand, à l’Intérieur au moment des faits, ne démissionnera pas de son poste, malgré l’offensive de certains de ses adversaires politiques. " À la lecture de la situation politique, cela ne me paraît pas étonnant ", tant sur le fond du dossier qu’en termes de stratégie politique, commente Jean-Benoît Pilet, politologue à l’ULB.

S’il n’a pas personnellement fauté, Jan Jambon aurait pu assumer la responsabilité politique des dysfonctionnements constatés pendant et après l’arrestation trop musclée de Jozef Chovanec en quittant ses fonctions, même deux ans et demi après les faits.

Toutefois, plus fondamentalement, " c’est toujours difficile de faire tomber le numéro deux du parti. C’est cela qui se joue. Et c’est un numéro deux qui a un ancrage fort dans le mouvement flamand - même plus fort que celui du président Bart De Wever - sur lequel la N-VA s’est fondée après la fin de la Volksunie ".