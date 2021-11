L’hôpital Erasme à Bruxelles est loin de la saturation hospitalière vécue il y a un peu plus d’un an. Avec 25 patients hospitalisés actuellement contre près de 110 au plus haut de la vague de Covid, la situation reste toutefois préoccupante. “Globalement, nous sommes loin des chiffres Covid de l’année passée mais dire que nous sommes loin d’une saturation n’est pas tout à fait vrai. L’hôpital est en quelque sorte déjà saturé, il est rempli de patients et on doit prioriser les soins, pointe du doigt Jean-Christophe Goffard, chef du service de médecine interne et responsable des unités Covid 19 à l’hôpital Erasme.



Car si les lits covid sont bien disponibles, c’est le personnel qui fait défaut.