Ce dimanche, environ 35.000 manifestants se sont réunis à Bruxelles afin de dénoncer les mesures liées à l'épidémie de coronavirus en Belgique.Si la manifestation a débuté dans le calme, la situation a dégénéré dans le courant de l'après-midi. Plusieurs incidents ont été signalés, obligeant la police à faire usage d'une arroseuse et de gaz lacrymogènes.En début de soirée, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a réagi à ces débordements: "Je condamne fermement les fauteurs de troubles, j’ai donné l’instruction de procéder à des arrestations et d’analyser les vidéos", a déclaré le socialiste sur Twitter. "Merci à la police et aux différents services publics pour leur professionnalisme", a-t-il également ajouté.