Le footballeur Tissoudali a été sanctionné pour avoir rendu hommage au petit Rayan. Marcel Javaux aurait été plus clément.

Quelques jours après le décès du petit Rayan, tombé dans un puits au Maroc, l’émotion est toujours bien vive de l’autre côté de la Méditerranée. Le sort du jeune enfant, cinq ans, inhumé ce lundi dans son village d’Ighrane, a profondément ému la population marocaine, jusqu’au roi Mohammed VI lui-même. Le souverain marocain a appelé les parents dès l’annonce de son décès, après cinq jours d’une lente agonie, pour leur faire part de tout son soutien. Un dramatique événement qui a eu un retentissement mondial, les marques de soutien envers la famille du garçonnet ont inondé les réseaux sociaux aux quatre coins de la planète.

Chez nous, un geste plus qu’un autre a retenu l’attention : celui de Tarik Tissoudali. Le footballeur marocain, auteur du deuxième but gantois contre Bruges, dimanche, a tenu à rendre hommage au jeune garçon en enlevant son maillot, dévoilant le nom de Rayan surmontant un cœur sous lequel on pouvait lire, en arabe dans le texte, "C’est à Dieu que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournons".