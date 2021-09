"Je ne suis pas d’accord", "C’est n’importe quoi",... : après sa déclaration, Alexander De Croo se fait voler dans les plumes Belgique Ludovic Jimenez © BELGA

Les déclarations d’Alexander De Croo sur les non-vaccinés ont fait bondir experts et politiques.



Le président du MR Georges-Louis Bouchez s’est opposé aux propos tenus ce week-end par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) pointant la responsabilité des non-vaccinés, et répété ses réticences à l’extension du pass sanitaire en Wallonie. "Parler d’une épidémie des non-vaccinés comme l’a fait M. De Croo vendredi au terme du comité de concertation, je ne suis pas d’accord, et ce n’est d’ailleurs pas scientifiquement tout à fait exact puisque les vaccinés peuvent encore contaminer", ...