La page est tournée sans amertume.

Sur l’élégance de Marc Coucke, Dany Spreutels se dit sans amertume. "C’était la fin d’un chapitre qui a été magnifique. J’ai vécu tellement de choses formidables au Sporting d’Anderlecht. J’estime qu’il n’y a absolument pas à ergoter sur le sujet. À l’époque, je n’imaginais pas qu’un autre chapitre allait s’ouvrir pour moi à l’Union Saint-Gilloise, un club véritablement sympathique, où l’on retrouve les vraies valeurs bruxelloises, le folklore et l’esprit de Bossemans et Coppenolle. Ni que ce club, qui attendait la D1 depuis 48 ans, allait s’y retrouver dès l’année suivante. Et entamerait la nouvelle saison en battant d’emblée Anderlecht. J’aurais aimé voir Marc Coucke, mais Coucke n’était pas là. Je ne suis pas pessimiste pour Anderlecht comme le sont certains. Tout est mis en œuvre pour redresser la barre. Les supporters vont encore connaître de beaux jours."

À part cette fichue blessure au milieu de son front...