Face aux risques de sanction, les réfractaires au vaccin ne sont pas toujours prêts à changer de position.

Parmi les soignants, une minorité continue d’être méfiante voire réfractaire au vaccin. "Dans nos discussions, on remarque que c’est souvent lié au type de vaccin (de type ARN messager). Il pose problème et certains soignants attendent un vaccin plus conventionnel alors que leur efficacité a été prouvée à de maintes reprises. Il s’agit surtout de très jeunes soignants qui, sachant être peu touchés par les formes graves, se sentent moins concernés et préfèrent jouer la montre. Dans mon équipe, j’ai eu des échos de jeunes qui disent que si l’imposition vaccinale arrive, ils préféreraient changer de job", raconte le Pr Pierre-François Laterre, chef du service des soins intensifs à Saint-Luc.