Après pratiquement deux ans de crise sanitaire, dans quel état mental se trouvent les médecins généralistes ? Et leur charge de travail est-elle gérable à l’heure où la pandémie n’est pas encore derrière nous ? Ce sont les questions que se sont posées la société belge HealthOne, spécialiste des logiciels médicaux, qui a interrogé près de 500 médecins venant de toute la Belgique, afin de mieux comprendre l’impact de la pandémie sur leur santé mentale, leur vie professionnelle et privée, ainsi que leurs ressentis sur ces deux dernières années.



Fortement mise sous pression, la première ligne n’a presque pas eu le temps de souffler depuis le début de la crise. Et cela se ressent dans les résultats pour le moins interpellants révélés par l’étude. Les médecins généralistes interrogés lors de l’enquête considèrent que les consultations de patients Covid représentent, en moyenne, entre 20 et 50% de leur temps de travail. Sur l’année 2021, ils parlent même de 30 à 60% de leurs consultations. Une charge de travail accrue qui se ressent sur leur santé mentale.