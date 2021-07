L.J. & C. E. & JVK. & M. L.

Ce mercredi matin, le feu vert a été donné pour la vaccination des 12-15 ans avec le vaccin Pfizer, sur base volontaire et moyennant une autorisation parentale. Mais ces jeunes, qu'en pensent-ils finalement ? Reportage.

Lou (12 ans) : “Peur des effets secondaires”

"J’attends de voir comment ça va se passer avant de me faire vacciner. c’est peut-être un peu égoïste mais j’ai un peu peur des effets secondaires. Et je ne suis pas encore sûre que ça servira, parce qu’à notre âge on peut être porteurs mais sans symptômes."

(...)