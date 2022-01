Le professeur et épidémiologiste Jean-Christophe Renauld évalue l’impact réel du vaccin en Belgique.

À l’heure des débats sur la vaccination obligatoire en Belgique, il est utile de rappeler à quel point les vaccins ont permis de sauver de nombreuses vies. Si leur impact sur les transmissions et les infections restent limités, celui sur le risque de mourir ou d’avoir une forme grave est excellent. Depuis l’été dernier, le vaccin aurait d’ailleurs sauvé pas moins de 55 vies chaque jour.

"En Belgique, il y a eu environ 3000 morts depuis l’été dernier alors que plus de 80 % des adultes étaient vaccinés. Si on considère que la vaccination diminue de 10 fois le risque de développer une forme grave du Covid, on peut estimer qu’elle a probablement permis de sauver de l’ordre de 10 000 vies, indique le professeur et épidémiologiste Jean-Christophe Renauld (UCLouvain).