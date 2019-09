Le temps n’est pas si loin, quelques semaines à peine, où Jean-Claude Marcourt était présenté comme le favori au poste de ministre-Président wallon. Il aurait pu y faire valoir son expérience de ministre de l’Économie, ses réseaux, sa vision stratégique.

La donne a changé. Elio Di Rupo est tenté de siéger lui-même à l’Élysette. Les négociations avec Ecolo ont fait apparaître des divergences sur les enjeux économiques liégeois. Jean-Claude Marcourt se verrait donc rétrogradé en tant que numéro deux. D’aucuns prédisent même que le Liégeois pourrait tout simplement ne pas figurer au sein du gouvernement wallon ! Pour déménager au fédéral au terme d’un délai très incertain ? La soupe est amère dans la bouche des caciques du PS liégeois.

" Rien n’est fait en termes de casting ministériel ", rappelle ce poids lourd socialiste. " Mais nous assistons à l’émergence d’une nouvelle génération au PS liégeois avec Frédéric Daerden, Christie Morreale et d’autres. Il y a une évolution des rapports de force au sein de la Fédération de Liège. On l’a vu récemment avec la sortie de Deborah Gérardon et Cie (la semaine dernière, neuf élus liégeois du PS ont envoyé un courrier à leur fédé ration pour montrer leur mécontentement) . Il y a clairement une envie d’en finir avec le club des cinq et le sparadrap Publifin. Enfin, la question de l’écolocompatibilité de Jean-Claude Marcourt se pose clairement."

(...)