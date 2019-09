Remonté, l'homme revient sur son histoire avec le parti. "En 2010 , Joëlle Milquet (présidente du CDH) me demande de rejoindre le CDH pour devenir responsable de la politique de coopération au CDH, de suivre les dossiers et d'entretenir les contacts avec le monde de la coopération", explique-t-il. "Le projet me tient beaucoup à coeur et la Présidente me demandera de mettre un terme au CDI que j'avais avec le "délégué général aux droits de l'enfant" en communauté française."

"Cette année-là, il aura fallu 570 jours pour avoir un nouveau gouvernement et la Présidente bien occupée par la formation du gouvernement n'aura pas le temps de s'occuper de la mise en place de cette nouvelle cellule pour laquelle j'avais été engagé," déplore Jean-Denis Lejeune, qui poursuit en détaillant les postes occupés par la suite.

Enfin, il exprime son désarroi et sa colère envers le parti. "Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie , et à près de 60 ans je me retrouve au chômage. Il parait que les arrêtés ministériels pour la nomination du personnel dans les cabinets annulent mon contrat CDI que j'avais signé au CDH... Faire confiance, se sentir utilisé pour en arriver là... Bref.... C'est dur à avaler mais c'est la dure réalité de la vie. "









"A-t-on vraiment des amis sincères dans le monde politique ?", demande-t-il en conclusion, "surtout au sein de sa propre formation."