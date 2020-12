La crise du coronavirus a déjà coûté 2,5 milliards € à la Wallonie. Le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke, l’a annoncé en commission jeudi au Parlement de Wallonie.

La dette Covid va-t-elle limiter le redéploiement wallon ?

"La Wallonie n’est pas une île au milieu de l’océan. Tous les États connaissent un accroissement de l’endettement lié à la lutte contre le coronavirus. Soit on regarde le chiffre brut et on hurle les bras au ciel, comme certains dans l’opposition (NdlR : André Antoine (CDH) dénonce une "dette affolante" qui nous "renvoie aux sombres années 1970"). Soit on comprend qu’il y a des solutions. Une dette n’est pas catastrophique en soi. L’endettement est une manière de financer l’investissement. Et quand on fait face à un investissement extraordinaire, imprévu, on doit y répondre par un alourdissement de la dette. Selon la Cour des comptes, la Flandre, qui fait partie des "fru gaux" , aura une dette de 55 milliards € en 2030. Chez nous, c’est 30 milliards. La tendance est liée à une cause."

Et que fera-t-on ensuite ?