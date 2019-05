Selon plusieurs partis, votre position sur les voitures-salaires pénalisera de nombreux travailleurs.

"La mobilité est une face importante de l’écologie politique. On veut offrir davantage de possibilités au citoyen de laisser la voiture au garage, avec 7 milliards d’investissement dans les transports en commun et le vélo, sur 5 ans. C’est possible. Notre plan de lutte contre la fraude fiscale rapporterait 1,4 milliard par an. On sait très bien qu’il y aura encore des voitures. Dire le contraire, c’est une caricature. On veut offrir des arrêts de bus, des trains à l’heure, des places assises dans les trains, de la ponctualité. De telle sorte que vous n’ayez plus envie de prendre autant la voiture. C’est positif, ce n’est pas punitif."

Les personnes qui ont une voiture de société ne seront donc pas pénalisées ?

"Non. Notre proposition pour ceux qui ont une voiture-salaire, c’est de donner l’équivalent en salaire net de l’avantage que représentait la voiture-salaire. Donner une voiture en guise de salaire réduit la liberté des gens. On devrait donner un salaire et que les gens en fassent ce qu’ils veulent. Ceux qui n’ont pas besoin d’une voiture pourront consacrer cet argent à autre chose que la voiture, par exemple un abonnement au Sporting de Charleroi. Là, on les oblige à avoir une voiture. On veut redonner le choix."

Et pour ceux qui n’ont pas de voiture de société ?

"Pour les autres, il y a le budget mobilité (NdlR : une somme que les salariés peuvent consacrer aux moyens de transport). Il existe déjà une déduction fiscale de 410€ par an. On la ferait passer à 700€. Sur les voitures de société, je veux être positif : Didier Reynders a fait un pas dans notre direction en disant qu’on pourrait transformer les voitures-salaires en montant destiné à payer les crédits hypothécaires. C’est une bonne idée. Mais nous, on va plus loin, on est plus libéraux. On veut un choix total."