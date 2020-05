Ecolo parle souvent du "monde d’après". C’est une conviction ou un espoir qu’il sera différent ?

"C’est une nécessité, désormais partagée par tout le monde. Le risque est de considérer la crise comme une parenthèse, avant de revenir au monde d’avant. Pour nous, c’est un virage, changer de modèle."

Certains veulent déjà refermer cette parenthèse ?

"Oui. On le voit avec certaines multinationales ou présidents étrangers. Chez nous, le débat commence. On a vécu un petit déconfinement politique. On a eu, avec Rajae Maouane, une chouette discussion jeudi avec Egbert Lachaert, nouveau président de l’Open VLD."

Qu’en est-il ressorti ?

(...)