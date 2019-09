Le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet ne veut pas d'une taxation kilométrique en Wallonie, alors que ce principe est soutenu par les écologistes à Bruxelles.

Au sud du pays, "le système n'est pas prêt, n'est pas mûr. En Wallonie, on doit penser différemment. Ce qui est nécessaire, c'est d'imaginer des offres suffisantes pour que les gens se passent de l'utilisation non nécessaire de leur voiture", confie-t-il ainsi dans les colonnes de L'Echo samedi. Le sujet de la taxation au kilomètre ne s'est pas retrouvée dans le texte de l'accord de gouvernement wallon, scellé en début de semaine. A Bruxelles, pourtant, où Ecolo fait partie de la majorité, on menace d'avancer seul, sans les autres Régions. "La Wallonie a une longue tradition de dialogue avec ses voisins. Nous dialoguerons. La réalité en Wallonie n'est pas la même", estime Jean-Marc Nollet.

Il en appelle donc à la concertation et invite la Flandre dans ce cadre. "On arrivera à une solution si une Région n'impose pas son point de vue à d'autres", dit-il.

Pour le co-président d'Ecolo, "l'enjeu n'est pas d'aboutir à 100 personnes qui renoncent à la voiture mais que 100.000 personnes utilisent beaucoup moins leur voiture".

