"Jusqu'à présent, les rencontres que nous avons eues ont été particulièrement utiles. Elles nous ont notamment permis de mettre le doigt sur des dimensions que nous avions oubliées", a estimé le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, jeudi après-midi, alors que se poursuivent, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les consultations du duo PS-Ecolo avec des représentants de la société civile. En début d'après-midi, les négociateurs des deux partis avaient déjà rencontré des responsables du secteur de l'enseignement obligatoire, du monde académique, la recherche et de la culture. Sur le coup de 14 heures, des représentants des médias ont pris place autour de la table de discussions pour un entretien qui, comme les autres, devrait durer une heure trente.

"Les apports des gens que nous rencontrons sont très riches. Ils pourront évidemment être intégrés dans nos lignes directrices qui seront ainsi enrichies et plus précises", a poursuivi Jean-Marc Nollet en évoquant "un moment charnière" pour des discussions avec la société civile "puisque les choses ne sont pas figées".

"Notre document final sera certainement plus précis que le texte initial. Les acteurs de terrain que nous consultons s'engagent en effet à nous transmettre des notes reprenant des éléments détaillés, ce qui nous permettra d'être plus forts", a ajouté le co-président d'Ecolo en soulignant par ailleurs "l'importance de faire le lien entre la FWB et la Wallonie".

"Ce qui est important également, c'est que ce qu'il se passe aujourd'hui se poursuive durant toute la législature", a-t-il conclu.

Après le secteur des médias, les négociateurs PS et Ecolo rencontreront encore jeudi, des représentants du monde de l'enfance et de la jeunesse, de la démocratie et de la citoyenneté et, pour clôturer le bal, de la santé et de la sécurité sociale.

Vendredi, les consultations reprendront, à Namur cette fois, sur des thèmes davantage liés aux compétences de la Région wallonne.