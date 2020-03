Jean-Michel Javaux, contaminé par le coronavirus se sent mieux, mais ne s’estime pas sorti d’affaire.

La voix est fatiguée, un rien traînante, parfois ponctuée d’une légère toux. Jean-Michel Javaux, 52 ans, et sa compagne font partie des 10 836 Belges contaminés par le coronavirus. Sévèrement affaibli, l’ex président d’Ecolo et bourgmestre d’Amay avait dû être hospitalisé. Il a pu rentrer chez lui ce mercredi où l’attendaient sa compagne et leurs trois enfants. "On a un système formidable qui sauve des vies" , souligne-t-il.

Comment avez-vous attrapé le virus ?

"Aucune idée. On a été en vacances dans les Alpes au Carnaval, 15 jours avant. Peut-être là."

Comment s’est-il déclaré ?

(...)