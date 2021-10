"Après le succès du 10 octobre, lorsque nous avons marché dans les rues de Bruxelles avec 50.000 personnes, nous voulons maintenant donner la parole aux jeunes. Nous constatons que la pression que nous exerçons évolue lentement, mais qu'il faut faire beaucoup plus et accélérer le rythme pour assurer un avenir viable aux générations futures et prévenir d'autres victimes des changements climatiques", déclare Adélaïde Charlier, coordinatrice francophone de "Jeunesse pour le climat".

Les jeunes se mobiliseront cette fois à Louvain-la-Neuve et Gand. Ils protesteront quelques jours avant l'ouverture de la COP26, qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow (Ecosse).