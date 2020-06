Une jeune Flamande de 22 ans va accompagner le CEO de l'agence Adecco pendant l'été. Un job rémunéré 6.600 euros par mois.

Les vacances de Lotte De Visscher ne seront pas de tout repos, mais le travail intense qu'elle devra fournir en vaut la peine. Sélectionnée parmi 1.000 autres jeunes, la Flamande est la lauréate d'une campagne lancée par l'agence d'intérim Adecco, rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Avec cette proposition, l'objectif d'Adecco était de "mettre au défi les jeunes dans les compétences dont ils ont besoin pour devenir un leader de demain" et leur permettre ainsi d'être “impliqué dans la politique d’entreprise du groupe”.

En juillet et en août, Lotte De Visscher deviendra donc le bras droit du CEO de l'entreprise, Nico Reeskens, sera rémunérée 6.600 euros par mois et aura même droit à une voiture de fonction. Un job "spectaculaire", comme l'a confié la jeune fille au quotidien flamand. "Je suis vraiment impatiente de relever les défis qui m’attendent et je crois que je peux apprendre beaucoup de choses ici. Cette expérience sera certainement une plus-value sur mon CV", a-t-elle déclaré.

Évidemment, ce travail étudiant n'est pas tombé du ciel. Pour le décrocher, Lotte De Visscher a d'abord passé une série de tests, avant de préparer et présenter un projet commercial devant un jury de professionnels du milieu. Et son travail sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la manière d'organiser le travail dans le futur a conquis les membres du jury, qui ont trouvé en elle la candidate idéale pour ce job d'été.