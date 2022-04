Ecolo planche sur une série de points pour encourager les Wallons à travailler au Nord.

Chômeurs " et " profiteurs" sont des mots qui reviennent souvent dans la bouche d’élus nationalistes flamands lorsqu’ils décrivent les Wallons. Mais dans les travées parlementaires, nombreux sont ceux qui souhaitent tordre le cou à ces qualificatifs communautaristes en construisant des ponts entre le Nord et le Sud du pays.

C’est le cas d’Ecolo qui veut encourager les Belges francophones à travailler en Flandre. "Il y a très peu de mobilité interrégionale des demandeurs d’emploi alors que l’offre est très importante au Nord du pays", constate Gilles Vanden Burre, qui dit travailler sur la question depuis plusieurs mois. Le chef de groupe à la Chambre décrit "le grand rebond économique" qui fait diminuer le chômage tant en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles mais qui se heurte à une pénurie de main-d’œuvre. "Il y a 70 000 postes vacants en Flandre. Actuellement, à peine 3,11 % des travailleurs wallons ont un emploi en Flandre (42 549 personnes) et ce nombre était de 3,9 % il y a 10 ans. Cette tendance à la baisse est inquiétante et un plan d’action politique doit dès lors être mis sur pied."