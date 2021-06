Arrivé dimanche soir en Belgique, Joe Biden doit rencontrer le roi Philippe ce mardi. Le rendez-vous est fixé à 11h au Palais royal, et le président américain y retrouvera également le Premier ministre Alexander de Croo, qui l'a accueilli à sa sortie de l'avion dimanche. Leur discussion tournera sans aucun doute autour du coronavirus et en grande partie sur la relation entre les États-Unis et l'Union européenne.

Dans la matinée, une photo du Palais apprêté pour la visite de Joe Biden a été dévoilée sur le compte Twitter de la monarchie. "Tout est prêt pour l'arrivée du Président", peut-on lire en légende du cliché montrant deux drapeaux, un belge et un américain, déployés dans une des pièces du Palais.