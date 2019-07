Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes à peine après la désignation d'un député Vlaams Belang à la tête de la commission de l'Intérieur à la Chambre, Joëlle Milquet (CDH) a partagé son courroux sur Twitter.

"Impensable et atterrant !", s'est indignée l'ancienne ministre de l'Intérieur, tout en précisant qu'il s'agit de la commission "la plus sensible en termes de démocratie, de droits de l’homme, de gestion de la police, de la force publique, des élections".

Ortwin Depoortere, l'élu du Vlaams Belang, a déjà fait savoir qu'il réunirait la commission dès la semaine prochaine pour interroger le ministre en affaires courantes, Pieter De Crem (CD&V), sur les incidents récents enregistrés dans des piscines publiques en Flandre.