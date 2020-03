L'ancien maire d'Ostende, Johan Vande Lanotte (sp.a), est en quarantaine. Il présente quelques symptômes du coronavirus. Cette nouvelle a été confirmée par Vande Lanotte à Belga.

Vande Lanotte est en quarantaine depuis plusieurs jours. "Mon médecin m'a conseillé de rester à la maison et de m'isoler. Les symptômes sont relativement légers et je suis en bonne santé, il ne faut donc pas dramatiser. Beaucoup de gens sont en plus mauvaise posture". Le socialiste n'a pas été testé pour le virus car les tests ne sont utilisés que pour les personnes dont l'état est critique.

Vande Lanotte a été maire d'Ostende jusqu'en 2018. En mai 2019, il a participé une dernière fois aux élections fédérales en tant que tête de liste en Flandre occidentale, après quoi il a quitté la politique pour de bon. En mai dernier, il a été nommé informateur par le roi avec Didier Reynders (MR). Il enseigne également à l'UGent.