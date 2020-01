Joris Gaens (Voerbelangen) a prêté serment, lundi, en tant que bourgmestre des Fourons, entre les mains du gouverneur du Limbourg Herman Reynders.

M. Gaens a succédé à Huub Broers, qui occupait le siège maïoral dans la commune à facilités depuis 2000 et qui a décidé de prendre sa retraite. Hilde Broers - la fille de l'ex-bourgmestre - succédera à Joris Gaens, à la présidence du CPAS. Joris Gaens n'est entré en politique que depuis les élections communales d'octobre 2018.

Huub Broers, qui fut l'opposant le plus farouche de José Happart et de sa liste 'Retour à Liège' durant les années '80 et '90, siège toujours au conseil provincial du Brabant, qu'il préside.