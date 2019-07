José Happart (PS), président de Liège Airport, s'inquiète de la note coquelicot qui pourrait pénaliser l'économie de la région.





La note coquelicot Ecolo-PS prévoit de concilier le développement aéroportuaire avec les objectifs de protection de l’environnement, et l’ajout de normes horaires et de bruits. Cela vous inquiète ?

"Bien sûr. À travers la position du président d’Ecolo, on sent l’absence de négociateurs liégeois directement impliqués dans la négociation de la feuille de route coquelicot. Liège est absent des préoccupations globales de ces négociations entre Hennuyers."

Vous craignez pour l’économie de la région ?

"Ecolo met l’aéroport de Liège sous l’éteignoir avec une volonté de réfréner son développement, sans proposer d’alternative. Alors qu’il s’agit du site qui produit le plus d’emplois de toute la région wallonne ! C’est de la folie pour une région en crise économique… Si Alibaba va à Maastricht, nous aurons les mêmes nuisances, sans les retombées. Je m’oppose à cette fièvre radicale et religieuse d’Ecolo. On n’a pas besoin d’Ecolo pour faire de l’écologie."