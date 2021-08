Natation, gymnastique, golf miniature: inutile de dire à Josée qu’il est important de rester active, même à un âge avancé, tant que son corps et ses membres le permettent. “Je ne suis presque jamais chez moi.”

Elle a décidé de marquer le coup pour son 92ème anniversaire: elle s’est offert un double saut en parachute! Mais la nonagénaire ne voulait pas le faire seule, elle a tenu à le faire aux côtés de ses quatre petits-fils! "Effrayée? Pas du tout! C’était extraordinaire. J’aimerais le faire à nouveau", a-t-elle confié à VTM.

© Capture vidéo HLN

Elle avait rendez-vous samedi matin à l'aéroport de Schaffen, près de Diest, pour ce rendez-vous avec les sensations fortes. “J’avais tellement hâte d’y être”, a-t-elle déclaré à l’équipe de VTM avant de s’envoler. “Je n’arrêtais pas d’en parler et je ne dormais pas bien. J’étais nerveuse ce matin, mais maintenant c’est fini.”

L’atterrissage était assez drôle. “Nous sommes descendus très doucement, je l’ai à peine senti. C’était sur le “popotin” par contre. Je ne tenais plus en place et je ne pouvais plus retenir mon rire.” Josée en est sûre: “Je le referais. Mais je devrais économiser à nouveau.”

Pour voir la vidéo du saut de Josée, suivez ce lien vers le site de HLN