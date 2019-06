Ce 5 juin, le bureau du CDH a pris une décision radicale. Le parti a choisi l’opposition à tous les niveaux de pouvoir pour les 5 années à venir. Samedi, une voix s’est élevée contre cette décision. "Le CDH doit travailler avec Ecolo et renoncer à l’opposition", a réclamé Benoît Drèze, député CDH sortant. La sortie médiatique du Liégeois a provoqué quelques remous en interne. Le sujet a été sérieusement débattu ce lundi à Namur, en bureau de parti. "Les avis étaient partagés. La belle unanimité du 5 juin n’était déjà plus d’actualité", nous glisse cet élu CDH.

Une voix importante s’est élevée pour soutenir la ligne Benoît Drèze. Celle de Josy Arens, plus haut score tous partis confondus en province de Luxembourg. Désormais député fédéral, il a siégé au Parlement wallon entre 2014 et 2019. "Je suis membre d’un parti politique et un parti politique doit (...)