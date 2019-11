La décision de Maxime Prévot, président du CDH, de choisir l’opposition à tous les niveaux de pouvoir n’avait pas convaincu tout le monde au sein du parti. Benoît Drèze, député wallon sortant, l’avait regretté publiquement.

Josy Arens, député fédéral, et plus gros faiseur de voix en province de Luxembourg (tous partis confondus), s’était lui aussi opposé à cette décision, souhaitant "que le parti prenne ses responsabilités". En juillet, il a été plus loin, annonçant envisager de quitter le parti. Il prévoyait d’annoncer sa décision à l’automne.

L’évolution du positionnement du CDH, qui n’exclut désormais plus de gouverner au fédéral, a cependant rebattu les cartes.

