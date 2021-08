Avec le fait de croiser un chat noir, de passer sous une échelle, ou encore de casser un miroir, le vendredi 13 fait assurément partie des superstitions les plus populaires en Belgique. Mais à la différence des trois premières citées, la quatrième peut avoir des conséquences positives pour ceux qui sont davantage paraskevidékatriaphiles que phobes. Du moins si l’on en croit les chiffres de la Loterie nationale. À chaque vendredi 13, le chiffre d’affaires de la Loterie nationale grimpe de 70 %. Et cela, tant pour les billets à gratter que pour les jeux de tirages comme le Lotto Extra (2,5 millions d’euros à gagner au rang 1 ce vendredi) ou l’Euromillions (110 millions au rang 1).

Pourtant, à en croire la Loterie nationale, il n’y a pas plus de chances de gagner un vendredi 13 qu’un vendredi 20 ou un mardi 17. "Les probabilités d’avoir tous les numéros sont effectivement strictement identiques d’un tirage à l’autre, affirme Joke Vermoere (NDLR : soit une chance sur 140 millions)" , porte-parole de la Loterie nationale.

Jouer un vendredi 13 aurait même plutôt un effet inverse, si l’on en croit les statistiques de l’Euromillions. Lancé à l’occasion du vendredi 13 février 2004, ce jeu de tirages aujourd’hui proposé dans neuf pays a vu pas moins de 446 joueurs remporter le gros lot. Soit un grand gagnant tous les 2,97 tirages. Dans le même temps, seules dix personnes ont remporté le gros lot sur les 32 tirages effectués un vendredi 13. Soit un gagnant au rang un tous les 3,2 tirages alors même que le nombre de joueurs un vendredi 13 est largement supérieur aux autres jours.

Voici les numéros qui sortent le moins souvent de la machine à boules

À l’inverse des numéros les plus sortis en 1 326 tirages, voici les boules qu’il faudrait éviter de cocher sur son bulletin, au vu des statistiques : les 18, 22, 33, 46 et 47 sont les boules les plus boudées par le sort. De même, les étoiles les moins sorties sont les 11 et 12. Une statistique assez logique : les étoiles 10 et 11 n’ont été ajoutées qu’en 2011, tandis que la 12 n’a été intégrée qu’en 2016. Depuis 2016, ce sont les étoiles 1 et 10 qui sont le moins sorties.

Une moyenne de 44,9 millions remportés au rang 1

Pour certains, il vaut mieux jouer un autre jour qu’un vendredi 13, notamment car les chances de devoir partager le gros lot sont augmentées par la hausse du nombre de joueurs ce jour-là. Pourtant, au regard des statistiques de l’Euromillions, ce calcul ne tient pas. Les dix gagnants recensés un vendredi 13 ont en effet engrangé une moyenne de 44,9 millions d’euros (le plus grand gain ce jour-là étant de 137 millions d’euros en juin 2014) contre 42,4 millions d’euros en moyenne pour l’ensemble des tirages.

Et les numéros gagnants sont…

Parmi les joueurs de l’Euromillions, il y a les irréductibles qui continuent de jouer inlassablement les mêmes numéros en espérant qu’un jour, ceux-ci sortent enfin de la machine à boule. Depuis le lancement de l’Euromillions en 2004, les cinq numéros le plus souvent sortis sont les numéros 19, 23, 37, 44 et 50. Quant aux étoiles, ce sont les numéros 2 et 3 qui sont sortis le plus souvent depuis 2004.