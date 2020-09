Le réseau flamand De Lijn semble épargné. Sur le rail, les trains roulent normalement, a assuré un porte-parole de la SNCB. A Bruxelles, trois lignes de métro sur quatre (1, 2, 5) et la moitié des lignes de tram (3, 4, 7, 8, 9, 51, 82, 92, 97) circulent. Le service aux voyageurs est également assuré sur une trentaine de lignes de bus, soit sur un peu plus de la moitié du réseau de la Stib.

En Wallonie, des perturbations sont également enregistrées sur le réseau du TEC. Pour le détail des lignes impactées, les voyageurs sont invités à consulter le site web de l'opérateur ou les réseaux sociaux.

En Flandre, les transports publics du réseau De Lijn semblent circuler normalement.

La FGTB, la CSC et la CGSLB organisent des rassemblements dans tout le pays ce lundi afin de réclamer une négociation sur les allocations sociales, en pleine crise du coronavirus. Le front commun syndical demande également au futur gouvernement une pension minimum légale à 1.500 euros net par mois, le maintien du gel de la dégressivité des allocations de chômage et d'insertion (y compris pour les artistes) ainsi qu'un refinancement de la sécurité sociale, des services publics et des soins de santé.