Plusieurs députés MR déposent une proposition de résolution pour une appellation correcte de cette journée

Des pralines en réduction, deux roses pour le prix d’une, des sous-vêtements à moitié prix, etc. Les promos ne se comptent plus à l’approche de la journée du 8 mars, consacrée aux droits des femmes. Ce dimanche, Messieurs, oubliez les fleurs et les chocolats. C’est le message passé par la députée fédérale Caroline Taquin (MR) et ses collègues, le ministre Denis Ducarme, et les députés Michel De Maegd, Florence Reuter, Kattrin Jadin et Benoît Piedboeuf. Ensemble, ils déposent une proposition de résolution visant à l’instauration du 8 mars comme journée nationale dédiée aux droits des femmes. Ils veulent modifier officiellement l’appellation de cette journée pour réduire la confusion qui règne encore chez certains autour de cette date.

“Aujourd’hui, cette journée est ambiguë et manque de concret par sa terminologie incomplète et l’absence de la notion de ‘DROITS’. Notre proposition consiste à instaurer en Belgique une journée nationale des droits des femmes, se tenant le 8 mars de chaque année, en parallèle avec la Journée internationale des femmes (ONU), deuxièmement de prendre contact avec les gouvernements régionaux et communautaires afin que, dans le cadre de leurs compétences, cette Journée nationale des droits des femmes se traduise par des actions concrètes d’information et de sensibilisation spécifiques à la question des droits et de l’égalité revendiqués et troisièmement d’œuvrer auprès de l’Organisation des Nations Unies afin qu’elle modifie la nomenclature de cette journée pour en faire officiellement une Journée internationale des droits des femmes”, termine Caroline Taquin