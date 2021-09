Crise sanitaire, confinement, télétravail, vaccin covid, demandes auprès des services publics : loisirs, boulot, santé, ouf il y a les nouvelles technologies, la numérisation, la digitalisation. Oui mais... en cette journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre, il est utile de rappeler que la société numérique peut être incompréhensible, excluante, questionnante aussi pour une frange de la population d’autant plus invisibilisée qu’elle n’est connectée à rien et même de moins en moins à l’humain.

C’est ce que veut dénoncer l’association Lire et Ecrire au travers de deux vidéos”Enter” et”Delete” qui donne une voix aux personnes en difficulté de lecture et d’écriture, soit 1 adulte sur 10 en Belgique quand même.

La grande majorité des Belges, et partant, du monde occidental peut remplir un formulaire en ligne, télécharger un document, ouvrir un e-mail, se servir d’un smartphone. On n’y pense même pas, se félicitant même du temps gagné à ne pas devoir remplir une feuille A4 à la main, chercher un timbre, etc. Pourtant, ne pas avoir accès à cette connaissance, cela peut mener loin : passer à côté d’une allocation de revenus, ne pas pouvoir inscrire son enfant à l’école, ne plus pouvoir prendre un rendez-vous médical, ...

D’autant plus que la crise sanitaire a mis un coup d’accélérateur conséquent à la digitalisation des services publics et privés. Aujourd’hui, même l’accès à des ressources de base est numérique. “C’est un accélérateur d’exclusion pour les citoyens qui ne maîtrisent pas les outils numériques”, confirme Céclia Locmant, chargée de mission pour l’association Lire et Ecrire, “Et les problèmes de pauvreté, de plus en plus nombreux, ajoutent encore des freins à l’apprentissage”. Ces personnes sont absolument dépendantes d’une membre de la famille, d’un ami, d’un travailleur social “mais on a envie de le faire par nous-même”, confie une femme dans la première vidéo intitulée “Delete” et qui est suivie aujourd’hui d’une seconde, “Enter”. Une initiative intéressante pour ne pas oublier.

Une jeunesse qui inquiète

Sous un autre angle, il est à rappeler qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enquête PIRLS de 2016 montre que les élèves de 4e primaire sont les plus faibles lecteurs du groupe des pays de référence (soit 31 pays concernés dont 23 européens). Le niveau de lecture évalué est comparable à celui du Chili. 8 % des élèves de l’échantillon n’atteignent pas le niveau de compréhension le plus élémentaire de l’échelle (niveau 1), soit 2 % de plus qu’en 2011. Ils sont 27 % à atteindre le niveau de compétences de niveau 1. Il y a donc en FWB très peu de bons lecteurs et une proportion importante de lecteurs ne possédant que des compétences de lecture relativement rudimentaires.