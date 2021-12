Voici un guide détaillé pour éviter que votre tablée ne se transforme en cluster.

Le contexte épidémiologique appelle à la prudence. Et même si personne n’a envie d’entendre parler de ce fichu virus pour les fêtes de fin d’année, à commencer par Noël, quelques recommandations simples et à la portée de tous peuvent permettre de limiter les risques de transmissions durant les repas de famille. "Omicron est un nouveau variant mais on connaît assez bien le virus aujourd’hui, et on sait que si on limite les contacts et que l’on porte le masque, on peut déjà avoir un impact sur ce variant. Un lockdown seul ne peut d’ailleurs pas toujours suffire. Tout dépend des contacts sociaux. Il faut compter sur le bon sens des gens en cette période de fête", explique le virologue Steven Van Gucht. Voici donc un petit guide non-exhaustif en sept étapes pour limiter les risques lors de vos repas de famille.

1. Se faire tester avant Noël. Pour tout le monde et que ce soit via un test PCR ou un test antigénique rapide. En pharmacie ou en grande surface et contre quelques euros.

(...)