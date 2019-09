Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra mardi matin son jugement dans l'affaire de l'assassinat de Marc Dellea, pour lequel sont prévenus Christian Van Eyken et Sylvia B.

L'ex-député au parlement flamand et son épouse sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea, en juillet 2014 à Laeken. Le ministère public a requis, en juin dernier, des peines de 25 ans de prison à l'encontre de Christian Van Eyken et de Sylvia B. pour assassinat.

"J'estime qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui doivent conduire à la culpabilité des prévenus, même si le rôle exact de chacun et le déroulement précis des faits ne sont pas connus", avait affirmé l'avocat général Laure Wynants.

Les avocats de la défense, eux, ont plaidé l'acquittement de leurs clients qui, depuis le début de l'enquête, se disent innocents.

Dans leurs plaidoiries, les avocats ont notamment évoqué les zones d'ombre de l'enquête, comme le fait qu'il avait été impossible de déterminer où la victime avait passé la soirée du 6 juillet 2014. Ils ont également avancé que certaines pistes n'avaient pas été suffisamment explorées, notamment autour des activités de Marc Dellea dans la vente de pièces détachées de voiture.

Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.

Les prévenus ont soutenu devant le tribunal que Marc Dellea était au courant de leur relation et qu'il était prêt à se séparer de Sylvia B. Mais selon l'accusation et la partie civile, rien ne permet de le penser.

Christian Van Eyken et Sylvia B. étaient les dernières personnes à avoir vu Marc Dellea vivant. Ils s'étaient rendus dans l'appartement de celui-ci, avenue Mutsaard à Laeken, où Sylvia B. était toujours domiciliée, le 6 juillet 2014. Ils y avaient passé toute la soirée jusqu'au retour de Marc Dellea vers 23h00.

Selon les images de caméra de vidéo-surveillance, les prévenus étaient ressortis de l'appartement plusieurs heures après, le 7 juillet 2014 vers 02h00 du matin.

Ces images montrent que personne n'est ensuite entré dans l'appartement ou sorti de celui-ci jusqu'à la découverte du corps sans vie de Marc Dellea le lendemain.