L’essayiste Jules Gheude publie son premier roman "A Perte de vue".

Vous êtes connu comme biographe et essayiste politique. Sans parler de vos prises de position pour le rattachement de la Wallonie à la France. Et vous voilà romancier. Jean Deschamps, le personnage central, c’est un peu vous, non ?

"La fiction n’est parfois que le réel maquillé. Jean Deschamps est un écrivain français imaginaire qui, comme moi, se retrouve affecté par un glaucome sévère. Cette maladie dégénérative du nerf optique est la pire chose qui puisse arriver à quelqu’un qui écrit et lit beaucoup."

L’action du roman se situe essentiellement à Paris. Un choix qui n’est pas anodin…

"En effet. Je voulais célébrer cette ville où j’ai passé sept années de ma jeunesse."