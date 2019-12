Les chaînes de magasins néerlandaises Jumbo et Hema ont conclu un accord final afin de collaborer aux Pays-Bas et en Belgique, indiquent-elles mardi.

Dans le cadre de cet accord, Jumbo acquiert 17 magasins Hema dans des grandes villes néerlandaises et belges. Les deux chaînes avaient déjà annoncé le mois dernier la signature d'un accord de principe pour collaborer commercialement. Elles précisent mardi qu'elles développeront notamment un concept de magasin commun dans six gares, où Jumbo sera responsable de la nourriture. Tous les supermarchés Jumbo aux Pays-Bas et en Belgique vendront par ailleurs progressivement des articles Hema.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été publiés.

Les premiers magasins Jumbo en Belgique ont ouvert leurs portes cette année.