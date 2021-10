Du côté de Samy Mahdi, on se veut rassurant et on évoque une question de procédure., déclare la porte-parole du secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration.

"On a pris la décision de le laisser entrer avec un visa court séjour pour lui laisser le temps de terminer des formalités. Nous pourrons alors lui délivrer un titre de séjour lié à la durée de ses études en Belgique", indique par ailleurs Dominique Ernould, porte-parole de l'Office des étrangers.

L'UCLouvain, université dans laquelle Junior va entamer un cursus en économie s'est réjouie lundi de pouvoir bientôt accueillir l'étudiant. Dans un communiqué, l'université s’étonne toutefois des arguments apportés par l’office des étrangers dans le dénouement du dossier de l’étudiant. "Dès son arrivée sur le territoire, Mr Junior Masudi Wasso était en possession de tous les documents nécessaires pour entamer ses études à l’UCLouvain. Par ailleurs, il avait payé la part des frais nécessaire à son inscription avant d’arriver sur le territoire. Comme pour tout étudiant et conformément au décret, le solde des frais d’inscription doit être payé pour le 1er février au plus tard de l’année entamée et non au moment de l’inscription. L’université regrette le délai pris pour demander des clarifications malgré les interpellations répétées depuis des jours qu’elle se tenait à disposition des organes compétents pour des éclaircissements. L’UCLouvain déplore le mauvais accueil qui a été réservé à son étudiant. Elle s’emploie à s’assurer qu’il puisse faire face à la situation difficile qu’il a traversée et démarrer son parcours d’étude dans les meilleures conditions.", estime l'établissement.