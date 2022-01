Des dizaines de milliers de personnes venant de toute l’Europe vont affluer dans les rues de Bruxelles ce dimanche dans le cadre d’une manifestation "pour élargir le débat" dans le cadre de la crise sanitaire. L’initiative émane du collectif Europeans United, ainsi que de 560 organisations européennes. L’organisation confie ne pas avoir de lien avec l’extrême droite et les antivax.

Mais les forces de l’ordre seront présentes en nombre afin d’éviter tout débordement. Les manifestations précédentes s’étaient chacune terminées par des dizaines d’arrestations. Des casseurs avaient en effet rejoint les rangs des manifestants avant de s’en prendre aux policiers.

La zone de police Bruxelles- Capitale-Ixelles a autorisé l’événement et se refuse à tout commentaire concernant le dispositif prévu. À l’instar des précédentes manifestations, des policiers en civil seront présents dans la foule pour identifier des casseurs en amont. La zone de police peut compter sur le renfort des cinq zones bruxelloises, avec l’appui de la police fédérale.

L’ensemble du dispositif sera coordonné depuis le centre de commandement bruxellois. Les policiers se tiendront prêts à intervenir à coups de gaz lacrymogène si la situation venait à se détériorer. Deux cents stewards seront présents sur l’ensemble du parcours pour éviter tout changement d’itinéraire.

"2022 sera l’année où nous réclamerons notre liberté, notre démocratie et nos droits de l’homme ! Tous ensemble, nous allons écrire l’histoire et réaliser la plus grande manifestation à Bruxelles de tous les temps", expliquent les organisateurs. Rappelons toutefois que la marche blanche à la suite de l’affaire Dutroux avait rassemblé 300 000 personnes, tandis que les organisateurs de la manifestation de dimanche espèrent 100 000 manifestants. "Après les violences des manifestations passées, on nous demande souvent s’il est sûr de manifester à Bruxelles. Rassurez-vous, nous avons déjà organisé de nombreuses manifestations en Europe et aucune d’entre elles n’a enregistré d’incidents notables. Nous avons une équipe professionnelle de stewards qui travaillent avec d’autres équipes spécialisées de toute l’Europe", concluent-ils.