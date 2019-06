Quelque 325.000 touristes d'un jour sont attendus à la côte belge le week-end prochain, premier week-end des vacances d'été, rapporte l'office du tourisme Westtoer. Les hôtels affichent un taux d'occupation d'environ 85%.

L'an dernier, il avait atteint 90%. La météo ensoleillée devrait attirer du monde au littoral ces samedi et dimanche. "Juillet et août sont traditionnellement les plus gros mois. Pour l'ensemble de l'été, Westtoer estime qu'environ six millions de touristes d'un jour se rendront à la mer", a indiqué sa présidente Sabien Lahaye-Battheu.

Toutes les villes balnéaires organisent des événements pour séduire les visiteurs. Certains dimanches ou jours fériés peuvent attirer jusqu'à 200.000 touristes d'un jour.

Westtoer et les communes de la côte rappellent que les transports en commun sont renforcés pendant la pleine saison. Il est conseillé de privilégier le train et le tram pour circuler.