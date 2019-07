L'IRM annonce des températures qui vont grimper à partir de la semaine prochaine. Lundi, après un week-end déjà ensoleillé, on annonce 29 degrés. Et dès mardi, le mercure pourrait atteindre plus de 30 degrés. Et ce, jusqu'à vendredi au moins. A partir de mercredi prochain, le thermomètre pourrait même afficher des températures proches de 35 degrés.





Si en France, l'arrivée de la canicule est déjà confirmée, les prévisions restent néanmoins encore incertaines pour la Belgique puisqu'il existe une marge d'erreur de trois degrés. Rappelons que pour qu'on puisse parler de vague de chaleur, il faut que les températures dépassent 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, dont trois jours à plus de 30 degrés.





Une chose est sûre: il va faire chaud, comme le montrent les prévisions de l'IRM ci-dessous.